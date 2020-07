LO: – Over tre av fire bedrifter i Møre og Romsdal har alt på stell

Nyheter

LO Møre og Romsdal opplyser at de i løpet av de to ukene har kontaktet til sammen 308 ulike bedrifter i fylket, enten gjennom fysiske besøk eller via telefon.

Annerledes enn før

– Årets patrulje var annerledes enn tidligere år, forteller Iselin Blakkestad, ungdomssekretær i LO og leder for Sommerpatruljen i Møre og Romsdal, i en pressemelding.

– I år har vi prøvd å fokusere på å være tilgjengelig for alle, siden det var mange arbeidsplasser vi ikke kunne besøke grunnet smittevern.

Dette fant de

Etter å ha gjennomført 102 intervjuer med arbeidstakere under 35 år, har de funnet følgende:

• 24 bedrifter (23,5 prosent) brøt loven

• 7,8 prosent er ikke informert om kameraovervåking

• 6,9 prosent har mangelfull eller ingen kontrakt

• 4,9 prosent får ikke vaktlistene i tide

• Ved 18 bedrifter visste de ikke hvem verneombudet var

– Patruljen har ordnet opp en del brudd på stedene, som smårusk i kontrakter, informasjon om kameraovervåkning og informasjon om verneombud, opplyser de.

Fryktet verre

– Vi er godt fornøyde med årets patrulje, da vi fryktet at det ville bli stygge bruddtall og mye dårligere kontrakter. Dette har vi ikke sett noe til. Årets budd er enkle for bedriften og rette opp i, heter det fra LO.

Det var denne sommeren stor usikkerhet på om bedriftene de besøkte ville slippe dem inn.

– Kun en bedrift sa vi ikke kunne komme inn av smittevernhensyn. Alle intervjuer ble utført utendørs og LOs strenge smittevernsrutiner ble overholdt hele vegen.

Patruljen har bestått av 12 frivillige.