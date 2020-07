Undersøking på videregåande skuler viser:

Over halvparten av elevar blei umotiverte med heimeskule

Mangelen på sosial kontakt gjorde at elevar blei mindre motiverte under heimeundervisning, viser ein undersøking fylkeskommunen har gjort. Resultata viser at det først og fremst er svikta kontakt med medelever som er grunnen for dette.