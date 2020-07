Kollisjon på Raudsand, Averøy

Politiet melder kl. 16:16 at to bilder kolliderte på Raudsandkrysset i Averøy Kommune, på Twitter.

To personer var involvert, og en person er lettere skadet. Personen er fraktet til legevakta for sjekk.

Kollisjonen er ikke til hinder for trafikken, og går ved dette som vanlig.

