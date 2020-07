Ekstra vakter og drop-in

Nyheter

Det sier Jan Erik Nyland som er daglig leder og medeier i Syd, Glass og Køl. Han forteller at det i år ikke vil være mulig å forhåndsbestille bord for å spise på deres utesteder, men at de vil ha drop-in i jazzuka for en bedre flyt. Det er fortsatt redusert antall sitteplasser og minimum en meters avstand mellom bordene.

– Gjestene våre må bestille mat og drikke ved bordet, det vil ikke være mulighet å bestille ved baren. Betaling vil skje via mobiltelefonen ved bordet, sier Nyland.

Denne ordningen har de allerede begynt med, og Nyland kan fortelle at det hittil har fungert veldig bra.

Forberedt på bra trøkk

Til jazzuka har Nyland leid inn ekstra vakter på kveldstid for å passe på at smittevernseglene blir overholdt. Slik skal de hindre at det vil hope seg opp med mange folk som står tett inntil hverandre i kø.

– Vi forbereder oss på et bra trøkk, med mange besøkende. Vi har det travelt allerede nå, og regner med at det vil trekke mange folk ned til sentrum under jazzuka, spesielt hvis det blir fint vær, sier Nyland.

– Hver enkelt må ta ansvar for å overholde smittevernsreglene. Vi gjør vår del for at det skal være trygt å være gjest hos oss, og det er viktig at gjestene våre overholder reglene og følger beskjeder som gis. Generelt sett er folk veldig flinke, men med alkohol blir folk mer lystige og kan glemme seg, sier Nyland.