Trafikkulykke på Furlandsvegen i Vestnes

Politiet melder på Twitter at ein motorsykkel har kollidert med bil på Furlandsvegen i Vestnes. MC-føraren er skadd og er blitt frakta til sjukehuset i Ålesund.

Klokka 17 opplyser politiet til Romsdals Budstikke at bilen stod i ro då ulykka skjedde, og at det var ein påkjørsel bakfrå. Bilføreren er uskadd.

Vegtrafikksentralen melder klokka 17.12 at vegen no er open for ordinær trafikk igjen.