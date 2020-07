Slik skal helseforektaket lokke fagfolk til de små fødeavdelingene

Nyheter

Fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal skal holde høy faglig kvalitet. Det er målsettingen til ledelsen i Helse Møre og Romsdal. For å ha tilstrekkelig bemanning ved fødeavdelingene har helseforetaket lyst ut to fulltidsstillinger for jordmødre ved Molde sjukehus. Sjukehusa i Molde og Kristiansund har også behov for å ansatte gynekologer.