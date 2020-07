Nyheter

Kroatias konservative HDZ-parti blir største parti

Det konservative regjeringspartiet HDZ har vunnet et overraskende klart gjenvalg i Kroatia, ifølge offisielle resultater.

Etter at nesten 90 prosent av stemmene var talt opp natt til mandag, ligger det an til at HDZ får 68 mandater i nasjonalforsamlingen, mens sosialdemokratene får 42.

Koronakrisen: Mange tusen overtidstimer for FHI-ansatte

FHI-ansatte har jobbet mye under koronapandemien. Fra februar til april i år ble det registrert over 15.000 overtidstimer, mot drøyt 500 i samme periode i fjor.

– Denne arbeidsmengden er uholdbar over tid. Det er verken forsvarlig menneskelig sett eller innenfor arbeidsmiljølovens rammer. Det kan ikke fortsette slik, sier direktør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Raja vurderer å droppe lederkampen i Venstre

Venstres Abid Raja har sagt ja til å stille til valg for fire nye år på Stortinget, men varsler samtidig at han ikke vil gå inn i en opprivende lederkamp.

Ifølge VG var planen å fortelle om han stiller som lederkandidat under et intervju med avisa i helgen. Deler av ferien vil han bruke på å treffe partifolk, og han tror derfor en del vil tenke at han gjør det for å søke støtte i kampen om å bli partileder.

40.000 nye smittede i USA

Nesten 40.000 nye smittede av koronaviruset er registrert i USA siste døgn, melder Johns Hopkins-universitetet.

Det totale antall koronasmittede i USA er vokst til 2.876.143 etter at 39.379 nye tilfeller ble registrert søndag. 129.891 mennesker har dødd av viruset. Søndag var fjerde dag på rad med rekordhøye antall smittede, inkludert en topp på 57.683 fredag.

Over 10.000 døde av korona i Chile

Chile, et av de hardest rammede landene i Latin-Amerika, måtte søndag notere at 10.000 mennesker er døde av koronaviruset.

Ifølge rapporten til det chilenske statistikkbyrået DEIS har til sammen 10.159 mennesker dødd av viruset – rundt 7.000 bekreftet av tester og 3.000 sannsynlige ut fra symptomene.