Ikkje start språkstrid enno ein gong

Nyheter

Nynorsk eller bokmål? Politikarane i Møre og Romsdal har med jamne mellomrom diskutert kva som skal vere den offisielle målforma når Møre og Romsdal fylkeskommune sender ut brev, skriv saksdokument og fører protokollar. I 2006 vedtok fylkestinget at dette fylket skal nytte nynorsk som skriftleg målform. Ti år seinare, i 2016, var det ny debatt om målform, og fleirtalet heldt fast på nynorsk. I fjor ville fylkespolitikar Monica Molvær (H) ha ny prøving om å gjere fylkeskommunen språknøytral, men fekk fleirtalet mot seg. I juni prøvde ho på nytt å reise språkdebatten.

Etter mållova er det ikkje noko krav at alle skriv i kommunal eller fylkeskommunal regi skal vere i ei viss målform. Det er opp til kommunen å avgjere. Det folkevalde fylkestinget har tatt eit politisk val om at Møre og Romsdal fylkeskommune skal ha nynorsk som skriftleg målform, på same måten som Fylkesmannen i Møre og Romsdal har nynorsk, og som den nye storkommunen Ålesund har. Vi har ikkje fanga opp at det er eit breitt folkekrav om at offentlege institusjonar må gå vekk frå nynorsk.

Nynorsk handlar om språkleg identitet. I fylket vårt er det nynorsk som ligg tettast opp til talemåten folk. Utviklinga har også ført dei to målformene bokmål og nynorsk nærmare kvarandre ved at ord som før ikkje kunne nyttast, no er akseptert.

Det går an å argumentere for fritt språkval for tilsette, på same måte som det er fritt sjukehusval og fritt skoleval her i landet. Nynorsk er under press. Også rammevilkåra for små lokalaviser som skriv nynorsk har vore under press – Romsdals Budstikke er ikkje mellom desse. Strid om målform skaper ofte høg temperatur. I dette fylket har omkampkulturen i andre stridssaker ført til dårlege relasjonar. Vi treng ikkje ein ny omkamp om målform no, berre fire år etter at fylkestinget slo fast at nynorsk skal vere skriftleg målform. Fylkeskommunen Vi meiner det er rett å halde fast på nynorsk som skriftleg målform i fylkeskommunen. Det kan vi stolt halde fram med.