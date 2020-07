Molde seilforening 100 år:

Fra jordomseiling og hjem til 100-års markering

I jubileumsåret har jentene en sentral plass i Molde seilforening. Seilbåter i ulike størrelse og padlebrett som medlemmene kan benytte er viktig for at sjø og seiling skal være en viktig fritidsaktivitet for barn, ungdom og voksne.