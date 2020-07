Nyheter

Ankesaken mot mulla Krekar starter i Nord-Italia

Fredag starter ankesaken mot mulla Krekar i byen Bolzano i Nord-Italia etter at han i 2019 ble dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging. Krekar deltar via videolink fra fengselet på Sicilia.

Eiendom Norge legger fram boligprisene for juni 2020

Eiendom Norge holder pressekonferanse for å informere om utviklingen i boligprisene den siste måneden.

Trump tjuvstarter nasjonaldagsfeiringen

President Donald Trump starter feiringen av USAs uavhengighetsdag på forskudd når han er til stede ved fyrverkeriene ved Mount Rushmore.

Air France møter fagforeningene

Air France møter fagforeningene og legger fram en plan for arbeidsplassene i flyselskapet. I likhet med resten av luftfarten er Air France hardt rammet av koronakrisen.

OBOS-ligaen og Toppserien sparker i gang

Etter en lang koronautsettelse spilles endelig de første kampene i OBOS-ligaen og Toppserien i fotball. OBOS-ligaen har full runde fredag kveld, mens Toppserien begynner med kamp mellom Rosenborg og LSK Kvinner.