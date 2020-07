Samlokaliseres:

Skal bygge terminal i Årødalen: – En milepæl å samle all aktivitet i Molde

Veøy AS skal bygge ny godsterminal i Årødalen. Terminalen blir en samlokalisering av Gjendem Transport, Øverland Transport og Renovasjon AS og Veøy AS. Planen er at terminalen skal stå klar til nyttår.