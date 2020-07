Flere lokale firma får millionstøtte

Nyheter

Regjeringen og Forskningsrådet styrker ordninger som skal gi mer forskning i næringslivet. 57 prosjekter over hele landet får til sammen 610 millioner kroner for å øke sin konkurransekraft og bidra til omstillingen, skriver Forskningsrådet i en pressemelding. Av de 57 er det to romsdalsbedrifter. Aukra Maritime AS på Aukra får 12,6 millioner kroner og Hybond AS i Molde får 10 millioner kroner.

– Mange bedrifter har møtt store utfordringer som følge av koronapandemien og lavere aktivitet både i Norge og i verdensøkonomien generelt. Nå investerer vi 610 millioner kroner i innovasjonsprosjekter i næringslivet for å styrke konkurransekraften og sikre arbeidsplasser. Kunnskap er avgjørende for at vi kommer styrket ut av krisen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Hensikten med innovasjonsprosjekter i næringslivet er å få bedrifter til å investere mer i forskning og utvikling som kan bidra til innovasjon, bærekraftig vekst og økt konkurransekraft. Nye tildelinger vil skje allerede i september. Totalt skal 1,5 milliarder kroner fordeles til innovasjonsprosjekter i næringslivet i løpet av 2020, skriver Forskingsrådet i en pressemelding.

– Forskning og utvikling er avgjørende for at norsk næringsliv kan gjenreise de jobbene vi hadde før koronakrisen traff oss, men også for å kunne skape nye arbeidsplasser og inkludere flere. Derfor er det gledelig at det har kommet inn svært mange og gode søknader. Det viser stor vilje blant norske bedrifter til å satse på forskning og utvikling, tross koronakrisen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.