Varsler erstatningskrav

I brevet som advokat Anders Hoel har sendt fungerende styreleder Bjørn Otterlei på vegne av de to aktuelle grunneierne står det at oppslagene i Romsdals Budstikke er sterkt krenkende overfor de to grunneierne og deres familier. Hoel varsler at de vil kreve erstatning av Otterlei for uttalelsene han er kommet med og framgangsmåten hans.