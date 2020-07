Kristin Sørheim (Sp) fortviler over at ferjereisene blir dyrere fra 1. juli:

Har regjeringa forsovet seg?

Koronakrisa er jo ikke over, ikke for næringslivet og slett ikke for reiselivet. Det er ubegripelig at regjeringa og stortingsflertallet fjerner ferjerabatten på 20 prosent fra 1. juli og gjør det dyrere for reisende, sier Sp-politiker Kristin Sørheim.