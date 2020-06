Bil i grøfta - kvinne forsøkte å stikke av fra politiet

Nyheter

Klokka 14.45 kom politiet kom over bilen som lå i grøfta ved Hustad i Hustadvika kommune. Ifølge Twittermeldingen fra politiet var det tre personer i bilen, to av dem forsøkte å stikke av fra stedet. Det gikk dårlig. En kvinne i 30-åra ble innhentet av politiet umiddelbart, mens en mann i 20-åra ble pågrepet etter søk med politihund. Begge framstilles for blodprøve, med mistanke om ruskjøring. Forholdet anmeldes.