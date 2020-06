Ny episode av RB-sporten: Panelet frykter denne mannen kan være aktuell for Rosenborg

Nyheter

MOLDE: Ny uke betyr ny episode av RB-sporten. Denne ukens panel består av Carl Henrik Indbjør, Pernille Huseby, Daniel Nerli Gussiås og programleder Ole Bjørner Loe Welde. Panelet diskuterer både den rekordsterke seriestarten med fire strake seire, hva som venter på torsdag i Kristiansund, Erling Moes rotasjoner i laget og hvordan de 200 i publikum på Aker stadion har opptrådd hittil.

– Dette er årsbeste hittil, og vi begynner å se et MFK-lag vi kan kjenne igjen, sier sportsjournalist Daniel Nerli Gussiås, som også ga Magnus Wolff Eikrem karakteren åtte på RB-børsen etter oppvisninga mot Stabæk i går.

I egen klasse

Det er tydelig at flere i panelet lot seg imponere over det kapteinen viste.

– Det er nesten flaut å se hvor god han er. Han er alltid foran i spillet, og har et falkeblikk, sier Huseby.

Senere i episoden blir det en lengre prat rundt Martin Ellingsens bidrag fra midtstopperplass, hvor vi også får høre litt hva hovedpersonen selv hadde å si etter kampen i går. Både Calle og Daniel er skjønt enige om at han besitter kvaliteter MFK kanskje mangler for øyeblikket.

– Han har noe MFK kanskje har savnet litt nå som Vegard (Forren, journ. anm) har dratt, nemlig det å være en spillende stopper. Det får vi i Ellingsen, sier Indbjør.

Vil ikke ha Hareide til Lerkendal

I tillegg blir det prat om trenerjakten i RBK. Der diskuteres to navn med sterk tilknytning til MFK.

– Jeg har mer tro på at Hareide kan lykkes der oppe enn Tor Ole Skullerud. Derfor håper jeg kanskje de går for Skullerud. Men dette kan jo bli et nytt tilfelle hvor jeg må legge meg flat, sier Huseby, som tydelig sikter til at hun i en episode for et par uker siden avskiltet Stian Rode Gregersen. Etter det har midtstopperen svart med å være en av Moldes aller beste i sesongstarten. Det resulterte i at Huseby måtte legge seg langflat og beklage i forrige episode.

– Hvorfor skal han ta en jobb hos den argeste rivalen til klubben hvor han er æresmedlem? spør Indbjør.

Panelet er klar på at man samtidig ikke skal undervurdere Skullerud.

– Vi må ikke glemme at Tor Ole Skullerud er en god fotballtrener, men da han var her i Molde hadde han med seg Geir Bakke. Han har senere vist stor suksess som hovedtrener for Sarpsborg, sier Nerli Gussiås.

– Skullerud er god når alt er lagt til rette for ham, og det var det her i 2014, sier Indbjør, som får støtte av programleder Loe Welde.

Dette, og mye mer kan høres der du vanligvis hører podkast. Episoden kan også spilles av i toppen av denne saken.