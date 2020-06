Nyheter

UP har gjennomførte mandag laserkontroll i 70- sonen i Istadvegen i Molde. Det resulterte i at det ble utdelt 25 forenkla forelegg for høy fart. Høyeste hastighet som ble målt var 96 km/t. I tillegg ble en bilfører bøtelagt for uovlig mobilbruk.