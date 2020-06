Molde helsestasjon for ungdom og studenter holder åpent i sommer

Klamydia blant unge øker: — Hos oss kan du teste deg gratis

Årsaken til at det er blitt en økning blant tilfeller av klamydia skyldes både at flere får det, men også at flere tester seg. Det sier korodinator Tone E. Furuli ved Helsestasjon for ungdom og studenter i Molde.