En revisor til himmelen

Hvem har ikke kikket opp på en stjerneklar himmel og blitt overveldet av følelsen av det uendelige? Hvor små vi mennesker er i den store verden. Man kan jo spørre seg om hva som er meningen med dette livet. Hva vil livet gjøre med meg? Hvorfor er vi til? En enkel sjel fra landet spør sjeldent om slikt. Jeg har nå alltid tenkt at det beste er å gjøre mest mulig ut av livet. For det første så har jeg ikke helt kontroll på hvor lenge dette livet varer uansett og med stusselig genetikk i bunnen, så er det like greit å ha det kjekt så lenge det varer. Når min enkle sjel ser på stjernehimmelen, så tenker jeg som regel: – Skulle ikke himmelen hatt en revisor for å få orden på alle stjernene?