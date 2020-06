Nyheter

Representantenes hus stemte for Washington som delstat

Representantenes hus gjorde fredag et historisk vedtak om å gjøre hovedstaden Washington DC til en egen stat. Men framstøtet har ingen sjanse i Senatet.

Vedtaket ble gjort med alle Demokratenes stemmer minus én, mens alle republikanerne stemte imot. Framstøtet vil heller ikke denne gang føre fram, siden Senatet, der republikanerne har flertall, ikke støtter ideen.

Mann døde i drukningsulykke i Tønsberg

En mann i 40-årene er funnet død etter at han falt i vannet fra en båt i Tønsberg sent fredag kveld.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 23.40. Mannen ble funnet død en time senere. – Mannen ble erklært død på stedet, sier operasjonsleder Merete Kvaal i Sørøst politidistrikt til NTB.

Enighet om å utsette fylling av demning i Nilen

Egypt, Etiopia og Sudan er blitt enig om å utsette å fylle en gigantdemning som Etiopia har bygd i Nilen.

Etiopia har hittil presset på for å starte fyllingen neste måned, trass i innbitt motstand fra Egypt og Sudan nedstrøms. Saken ble tatt opp i FN i forrige uke.

EU åpner yttergrensa, men holder USA ute

EU er nær ved å godkjenne en liste over land som slipper inn når yttergrensene gjenåpnes etter tre måneder 1. juli. USA er ikke på lista.

Restriksjonene blir fjernet for nærmere 20 land, blant dem Sør-Korea og New Zealand, som oppfyller kriteriene som er satt for land med lav koronasmitte, men ikke for USA, Canada eller Brasil der smitten øker kraftig.

15 pasienter isolert etter koronasmitte på Helgelandssykehuset

I alt 15 pasienter på kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen er isolert etter at en svensk sykepleier testet positivt på koronaviruset. Avdelingen er inntil videre stengt.

– Resultatet av testen av sykepleieren, som er innleid svensk vikar, ble klart fredag, sier kommunikasjonssjef Tore Bratt i Helgelandssykehuset.