Det sier Egil Ekhaugen i Hustadvika Arbeiderparti om budsjettkuttene som Hustadvika kommune skal gjennomføre på helse – og omsorgsektoren. I møtet i hovedutvalget for helse- og omsorg tidligere denne uka stemte Ap, Høyre og Frp for en uttalelse om at kuttene det legges opp til ikke er mulig å gjennomføre.