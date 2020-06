– Dette hølet er ei bortgjemt perle av de sjeldne

Nyheter

En drøy halvtime fra Sunndalsøra i retning Oppdal. Så er man på Gjøra og kan gjøra som man vil. Her står det et brunt severdighetsskilt med Åmotan på, elvemøtepunktet som ligger seks kilometer fra Sunndalsporten. Hit til juvet, elvene og fossene bør du absolutt ta turen i løpet av sommeren eller høsten. Gjerne lørdag 4. juli. Vi kommer tilbake til hvorfor. Uansett: Det er elvevilt tøff natur her oppe. Stedet du kommer til heter Jenstad. Her parkerer du bilen og har uante muligheter, enten du bare vil gå noen få hundre meter eller ønsker brattere og våtere utfordringer.