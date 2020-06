Nyheter

Regjeringens halvårlige pressekonferanse

Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårlig pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i Oslo fredag formiddag.

Etter koronautbrudd, økt arbeidsledighet og dramatisk fall i oljeprisen, kunne statsministeren likevel notere seg torsdag at Høyre gjør det bra på meningsmålingene. En måling i Dagbladet viser at Høyre er landets største parti med en oppslutning 25, 2 prosent. De er 0,2 prosentpoeng mer enn Arbeiderpartiet.

Ekstraordinært representantskapsmøte i NHO

NHO holder et digitalt ekstraordinært representantskapsmøte foran tariffoppgjøret 2020. Årets lønnsoppgjør ble satt på pause da landet ble stengt ned i mars på grunn av koronapandemien. Oppgjøret starter igjen 3. august med partene i frontfagsoppgjøret.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det er mulig å forhandle om flere ting enn lønn.

Utgravingen av Gjellestadskipet i gang

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn besøker Gjellestad ved Halden for å ta første spadetak i utgravingen av vikingskipet som ble funnet nedgravd i 2018. Det er første gang på mer enn 100 år at skal et vikingskip graves ut i Norge.

Gjellestadskipet er omtrent like stort som Gokstadskipet og Osebergskipet. Utgravingen er beregnet å ta fem måneder.

Macron og Putin i videomøte

Frankrikes president Emmanuel Macron og hans russiske motpart Vladimir Putin holder digitalt toppmøte om blant annet krigene i Syria og Libya.

Til tross for at relasjonene mellom Frankrike og Russland er anspent som følge av situasjonen i Ukraina, tok Macron i mai, under markeringen 75-årsfeiringen for seieren over Nazi-Tyskland, til orde for sterkere samarbeid med Russland.

Får Irland ny koalisjonsregjering?

De tre partiene Fianna Fáil, Fine Gael og Miljøpartiet De Grønne har skrevet under på en koalisjonsavtale som de respektive partiene har hatt hver sin avstemning om. Resultatet ventes fredag.

Da vil landet igjen kunne få en fungerende styre etter at landet ble stående uten regjering etter valget i februar hvor Sinn Féin gjorde et valgskred og ble det største partiet med 24,53 prosent av stemmene.