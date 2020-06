Nyheter

Trump ligger bak Biden i viktige vippestater

USAs president Donald Trump taper oppslutning i de seks vippestatene som i 2016 ga ham seieren over Hillary Clinton, ifølge en ny meningsmåling. Målingen er gjort for New York Times blant nesten 4.000 registrerte velgere i Michigan, Wisconsin, Florida, Pennsylvania, Arizona og North Carolina.

I alle seks statene har utfordreren, demokraten Joe Biden, en ledelse på minst 6 prosentpoeng.

8.815 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.815 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 22 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 38 tilfeller.

I alt 18 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var torsdag registrert 249 døde som følge av sykdommen.

TV 2 innstilt på langvarig konflikt med Telia/Get

Situasjonen virker om mulig mer låst en uke etter at TV 2 sa at partene var enige om å forlenge dagens avtale midlertidig på samme vilkår. I et formelt svar torsdag skriver TV 2 at det er innstilt på en langvarig forhandling om løsning på konflikten som berører over én million seere via Telia/Get.

Telia beklager overfor kundene og sier at de har forsøkt å få TV 2 med på en midlertidig avtale som gjør at seerne får tilgang på kanalene mens de forhandles, men at TV 2 sa nei.

Over 25.000 koronadøde i Mexico

Mexico har passert 25.000 døde av koronaviruset og 200.000 smittetilfeller, opplyser den mexicanske regjeringen. Jose Luis Alomia i helsedepartementet opplyser at det torsdag var registrert 25.060 dødsfall og 202.951 smittetilfeller.

Koronaviruset ble første gang registrert i landet 28. februar, men først i siste uke av mars stengte regjeringen ned mesteparten av landets økonomiske virksomhet.

Eirik Horneland ferdig som Rosenborg-trener

Eirik Horneland er ferdig som Rosenborg-trener etter torsdagens 2-3-tap for Bodø/Glimt. Det bekreftet klubben på sitt nettsted natt til fredag. Horneland sier at det etter en blytung start på årets sesong, med manglende prestasjoner og resultater, er naturlig at han som øverste sportslig ansvarlig i klubben må ta ansvaret.

– RBK og jeg har dermed blitt enige om å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning, sier Horneland.

Sparkesyklist til sykehus i Oslo

En sparkesyklist ble natt til fredag fraktet med hodeskader av ukjent omfang til sykehus etter en singelulykke i Skippergata I Oslo. Vedkommende skal ha truffet en betongvegg med hodet.

Politiet i Oslo melder på Twitter at de har opprettet sak etter ulykken i Skippergata klokka 1.22. Ingen andre skal ha vært involvert, og politiet og ambulanse rykket til stedet.