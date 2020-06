Nyheter

– Utgangspunktet er at man kan ikke overvåke andres område. Skal man overvåke sin egen private eiendom, for eksempel kaianlegg, så må kamera innrettes slik at det ikke fanger opp andre offentlige områder, eller andres private eiendommer, sier kommunikasjonsrådgiver Anders Ballangrud i Datatilsynet.