Raymond Kvisvik: – Glad jeg ikke googlet Romsdalseggen

Klokka 16.30 kunne vi høre hoiing og skratting noen hundre meter fra Nesaksla. Kompani Lauritzen nærmet seg den stupbratte stien ikke alle har like gode minner fra. For i september i fjor var det regelrett jævlig å gå opp Nesaksla etter en hel dag full av tunge øvelser, og uten mat. Så kom turen til Rampestreken og videre til Via Ferrataen på toppen av dette.