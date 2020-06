Nyheter

Senterpartiet og Rødt oppsummerer våren

Senterpartiet er 100 år, og stortingssesjonen er over. Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad holder i den sammenheng en oppsummerende pressekonferanse etter en hektisk vår for partiet klokka 11 torsdag formiddag.

Også Rødt varsler det vil by på agurker og jordbær når partileder Bjørnar Moxnes to timer før, klokka 9, vil holde sin oppsummering av stortingsperioden og vil dessuten peke ut viktige saker fram mot valget neste år.

USAs brutto nasjonalprodukt

Bruttonasjonalprodukt for USA for første kvartal legges fram samtidig med prognose for tredje kvartal. Samtidig legges nye tall over arbeidsledigheten i landet fram.

For to uker siden advarte landets sentralbank at USAs bruttonasjonalprodukt kan komme til å krympe med 6,5 prosent i år. Over 42 millioner amerikanere har meldt seg arbeidsledige siden midten av mars.

Folkeavstemning begynner i Russland

Folkeavstemningen om endringer i grunnloven som kan gi Putin mulighet til å fortsette som president til 2036, er 1. juli. Forhåndsstemmingen begynner torsdag.

Putin ble første gang Russlands president 31. desember 1999 da han trådte inn etter Boris Jeltsin.

Eiffeltårnet åpnes

Eiffeltårnet åpner for publikum 25. juni etter å ha vært stengt i over tre måneder på grunn av koronapandemien. Ikke siden andre verdenskrig har Eiffeltårnet vært stengt så lenge.

Når det åpner igjen 25. juni, skjer det med begrensninger på antall besøkende, og det blir påbudt for alle over 11 år å bruke munnbind.

Nedgang i innvandring til Norge

UDI-direktør Frode Forfang vil torsdag orientere om nedgangen i innvandringen til Norge og vil på et pressemøte fortelle om fremtidsutsiktene for kommende år.

I alt kom 573 asylsøkere til Norge de fem første månedene i år, som er vel 200 færre enn i samme periode i fjor. I samme periode uttransporterte Politiet utlendingsenhet 1.904 personer uten lovlig opphold fra Norge, 209 flere enn året før.