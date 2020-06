Det var Iver Gjelstenli som omkom i fallulykka i Vengetindene

Nyheter

Onsdag formiddag meldte politiet om at en klatrer var involvert i ei fallulykke fra Vengetindene i Rauma. Han var en del av et større turfølge. Onsdag kveld ble det kjent at mannen var omkommet. Torsdag frigir politiet navnet i samråd med de pårørende.

Det var mangeårig RB-journalist Iver Gjelstenli som omkom i fallulykka. Han ble 71 år.

Gjelstenli var for mange kjent for sine nærmere 400 Kortreist-reportasjer i Budstikka, som fjellmann, forfatter og foredragsholder. Han begynte i Budstikka i 1988 og gikk av med pensjon i 2016. Men fortsatte å skrive jevnlig for avisa.

Ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørner Loe Welde, beskriver Gjelstenli som en kjær kollega, en dyktig journalist og en god venn. En sprek 71-åring som hadde omtanke for alle rundt seg.

– Iver hadde evnen til å begeistre både leserne, men også internt. Han tok oss med ut på eventyr. Han var en friluftsmann som oppsøkte reelle utfordringer, men som også evnet å se det fine i hverdagsturene. Det preget også kortreist-reportasjene, og var nok blant årsakene til at serien ble så populær. Den viste fram turmål i hele regionen, sier Loe Welde.

Han beskriver Gjelstenli som idérik, engasjert og glad i jobben sin.

– Han var opptatt av å gi mennesker anerkjennelsen de fortjente. Han løftet fram de menneskelige historiene. Iver var en inspirerende kollega, sier han.

Gjelstenli fikk også sjøl anerkjennelse for arbeidet sitt, og ble blant annet kåret til «Årets I» i 2011, og fikk NTBs språkpris i 2012.

– I resepsjonen vår henger det også flere diplomer for arbeidet med Kortreist, en reportasjeserie som pågikk fra 2008 til 2012. Iver var en lagspiller, og sjøl om han skrev reportasjene sjøl, var han opptatt av å gi andre involverte anerkjennelse for arbeidet, sier han.

På spørsmål om hva han kommer til å savne mest, svarer Loe Welde:

– Han var så glad og engasjert. Lett å prate med. Det jeg kommer til å savne mest er å se han komme inn døra her, med rause tilbakemeldinger og reportasje-ideer for framtida. Sjøl om Iver var pensjonert, var han fremdeles en del av Budstikka, sier han.

Loe Welde forteller om en mann med et smittende engasjement.

– Han fikk med seg folk. Gjennom sine reportasjer har han fått folk til å oppsøke turmål de ellers ikke ville dratt til. Heldigvis var Iver en dokumentarist. Alt er nedskrevet, enten i bokform eller arkiv. Det vil nok mange få glede av i framtida, sier han.

Politiet skriver følgende i ei pressemelding torsdag:

«Det var den 71 år gamle Iver Otto Gjelstenli fra Molde som onsdag formiddag døde av skadene han fikk i ei fallulykke i Rauma tidligere samme dag.

Møre og Romsdal politidistrikt frigir navnet på den omkomne i samråd med de pårørende.

Den omkomne var med i et turfølge på totalt 8 personer opp snørenna (Vestgjelet) mellom Store og lille Vengetind. Av ukjent årsak mistet han fotfestet i snøen og sklei ca 100 meter nedover snørenna og traff noen steiner.

Redningsmannskaper kom til og et Sea King redningshelikopter løftet den skadde ut fra fjellet kl 11.30. Imidlertid døde han i helikopteret under transport til St. Olavs Hospital i Trondheim.»