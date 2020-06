– Det er ufattelig trist at han er borte. Men livet hans bør feires. For et liv!

Nyheter

Stein P. Aasheim, forfatter, fotograf og turmann, Isfjorden:

– Jeg har kjent Iver siden 1984, da han var med på Trangoekspedisjonen til Pakistan. Først og fremst utstrålte Iver en helt spesiell turglede. Han hadde en energi, et overskudd og en formidlingsglede som var helt vanvittig. I en alder hvor andre trapper ned, så virket det som han trappet opp. Han ble en utrolig inspirasjon til turopplevelser for alle generasjoner, ikke minst gjennom Kortreist-artiklene, som ble hans signatur.

– Han hadde en helt spesiell evne til å finne historier fra fjellsport og friluftsmiljøet i Romsdal og formidlet det på en fantastisk måte.

– Som person var Iver positiv og veldig lett å forholde seg til. Du ble glad når du traff Iver. Du følte deg inkludert og sett sammen med han.

– Det kommer til å merkes at Iver ikke er med oss lengre, det blir et utrolig tomrom etter han.

Bjørn Tomren, musiker og komponist, Tomrefjord:

Bjørn Tomren var nær venn av Iver Gjelstenli . Han minnes en ungdommelig, nysgjerrig, engasjert og energisk kamerat.

Første gangen de møttes var da Bjørn Tomren skulle ro Norge på langs. Da ferden gikk over Hustadvika, dukket RB-journalist Iver Gjelstenli opp og ble med på turen over.

– Iver padla kajakk mens medroer Trond Kjersem og jeg rodde. Jeg hadde hørt om Iver, og visste hvem han var, men vi ble kjent den dagen i 2015, forteller Tomren.

Han hadde med seg flere gjesteroere under ferden Norge på langs, og fikk igjen besøk av Gjelstenli da han skulle ro fra Haugesund til Lindesnes. Det var da de ble skikkelig godt kjent.

– Da var vi sammen lenge, og snakket om alt mulig. Etter den turen har det blitt fjellturer, jeg har vært på besøk hjemme hos han, vi har hatt flere oppdrag sammen. Vi fant på mye. Vi skulle egentlig ha et oppdrag sammen under Fjellfestivalen i sommer, hvor vi skulle hedre Romsdalshorn. Men slik blir det altså ikke, forteller han.

Tomren fikk vite at Iver var gått bort onsdag ettermiddag. Han beskriver det som et sjokk.

– Det er så trist. Personlig har jeg mistet en venn, men dette er et stort tap for mange. Han betydde så mye. Ikke bare i Molde, men i hele regionen. Mine tanker går til familien hans, sier han.

– Full av beundring

Tomren beskriver Gjelstenli som en positiv og støttende person. En han så opp til.

– Han møtte opp på alt som var av kulturelle arrangement. Ingenting var for lite eller for smalt. Han snakket med alle, uansett hvem du var. Jeg så opp til han. Hele personen. Måten han møtte folk på. Jeg er full av beundring, og håper å leve mer slik han gjorde, sier han.

Sjøl om det var en aldersforskjell på 32 år mellom kameratene, gjorde den seg aldri gjeldende.

– Vi tenkte ikke på alder. Iver var så ungdommelig i uttrykket, så søkende. Han utfordret seg sjøl hele tiden, og var kvikk. Han var levende opptatt av andre og verden rundt seg, sier han.

Tomren forteller at han ved flere anledninger har lurt på hvor all energien hans kom fra.

– Da vi rodde fra Haugesund til Lindesnes, hadde vi økter på 20 timer. Det var aldri en antydning til å klage. Han hadde en voldsom energi og et voldsomt overskudd. Jeg har aldri klart å holde følge med han, sier han.

– Et utrolig liv

Tomren er glad for alle årene han fikk lære Iver å kjenne, og mener han har levd et utrolig liv.

– Det er ufattelig trist at han er borte. Men livet hans bør feires. For et liv. Alt han har opplevd og har fått muligheten til å gjøre. Han har fått med seg så mye. Jeg skulle ønske at vi hadde fått hatt han i 30 år til, sier han.

– Smittende humør

På spørsmål om hva han verdsatt med vennskapet, blir Tomren stille ei stund.

– Det er vanskelig å finne ordene. Det er så mye. Alle liker Iver. Hele personen. Det å høre han fortelle om alle ekspedisjonene han har deltatt på. Oppleve gleden hans. Han var så inkluderende. Det var alltid interessant å høre han fortelle. Han hadde et smittende humør, en smittende energi. Det passet veldig bra for en innesluttet surpomp som meg, sier han.

Marte Melbø, rådgiver friluftsliv i Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal:

– Først: Det var en ufattelig og veldig trist beskjed å få at Iver har gått bort. Tenker først og fremst på familien som har mistet han så altfor tidlig, og det store nettverk av venner som har mistet en god kamerat, sier Marte Melbø.

– Ivrig og nysgjerrig

– Iver kledde navnet sitt. Han var ivrig og nysgjerrig og flink til å dele turene sine med andre. Det gjorde han gjennom bøkene sine, foredrag og ikke minst gjennom alle kortreistreportasjene. Han har vært med å sette fokus på nærturer og vist til spekteret av friluftsaktiviteter i vår region. Han drev ikke bare med klatring og fjell, men tilpasset aktivitetene etter årstider og forholdene. Det var like mange korte turer som lange, sier Melbø.

– Svært god ambassadør

– Og når det ikke var snø en vinter, men flott is, skrev han om skøyter. Når bekkene bruste om våren tok han en rusletur langs elva. Og gjerne sammen med lokale personer og satt inn i en historisk sammenheng. Han dro på oppdagelsesferd og viste oss at en ikke trenger reise langt for å oppleve store ting. Han har vært en svært god friluftsambassadør for regionen vår, sier Melbø.