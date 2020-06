Frå 1. juli er det kun brikke som gjeld på ferja

Nyheter

Registreringspunkta for AutoPass-brikker er i ferd med å bli ferdigstilt på ferjekaiene i fylket og frå 1. juli er det kun autopassbrikke i bilen som gir rabatt på fylkesvegferjene. Frå 1. januar 2021 blir ordninga også innført på strekningane Molde – Vestnes og Halsa - Kanestraum. Det begynner altså å haste, om du ikkje har bestilt autopassbrikke. Vegen fram til at brikka er på plass i frontruta er ikkje like enkel for alle - å vere datakyndig er eit «must».