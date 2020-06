Nyheter

Nord-Korea setter militære handlinger mot Sør-Korea på vent

Nord-Koreas leder Kim Jong-un har besluttet å sette planer om militære handlinger mot Sør-Korea på vent, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA. Det har vært økende spenning mellom de to nabolandene etter at politiske aktivister i Sør-Korea har sendt flygeblader med kritikk av det nordkoreanske over grensa med luftballonger.

Nord-Korea mener dette er i brudd med en avtale mellom de to landene som skal forhindre militær konfrontasjon.

8.777 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.777 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 26 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 32 tilfeller.

I alt 12 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var tirsdag registrert 248 døde som følge av sykdommen.

Obama hjalp Biden med rekordinnsamling

I sin første innsamlingsaksjon sammen med tidligere president Barack Obama, hentet Joe Biden inn 11 millioner dollar til sin presidentkampanje. Donasjonene beløper seg til drøyt 105 millioner norske kroner.

Cirka 73 millioner kom fra mer enn 175.000 grasrotdonorer, ifølge Biden-kampanjen. Det er den høyeste summen den tidligere visepresidenten har hentet inn på et enkelt arrangement til nå,

100.000 koronadødsfall i Latin-Amerika og Karibia

Tirsdag oversteg antallet koronadødsfall i Latin-Amerika og de karibiske landene 100.000, ifølge AFP. Mer enn halvparten av dem var i Brasil, ifølge nyhetsbyråets opptelling, som baserer seg på offisielle tall fra myndighetene.

Pandemien har skutt fart i regionen, som nå har 2,1 millioner registrerte smittetilfeller. I tillegg til Brasil er Mexico, Peru og Chile rammet spesielt hardt.

New Zealand forbyr drivgarn for å beskytte delfiner

Drivgarn vil forbys i newzealandsk farvann fra oktober, i et forsøk på å beskytte landets bestander av Maui- og Hector-delfiner, opplyser regjeringen. Det vil heller ikke utstedes tillatelser for seismiske undersøkelser eller gruvedrift på havbunnen i verneområder for marine pattedyr.

Hector-delfinene er sårbare i landet, med om lag 15.000 individer i newzealandske farvann. Maui-delfinene, som er en underart av Hector-delfinen, er utrydningstruet med kun 63 individer igjen.