Ny rapport: – Mye å spare på å velge Romsdalsaksen

Daglig leder i Romsdalsaksen AS, Jørn Inge Løvik, er svært misfornøyd med tilleggsrapporten om kryssing av Romsdalsfjorden som Statens vegvesen la fram i desember 2019. Konklusjonen her var at Møreaksen er det beste alternativet, Romsdalsaksen kom dårligere ut.