Ikke la barna bli taperne

Nyheter

Det er fortsatt store begrensninger i barne- og breddeidretten. Skoleferien er startet, og de fleste lag har ikke spilt en eneste kamp gjennom våren. I løpet av de siste månedene har det stadig blitt oppdatert nye regler for smittevern i idretten. Disse reglene har lagt føringer på hvordan treninger og aktiviteter kan styres. For mange lag har det blitt vanskelig å opprettholde normal aktivitet. Nå frykter idrettsledere at økt frafall og redusert aktivitet kan bli resultatet.

Idretten har vært med på dugnaden hele vegen. Trenere, lagledere og utøvere har i stor grad fulgt opp retningslinjene. Dette har vært tid og ressurskrevende, men idrettslederne har i praksis vist at de setter helse først. I løpet av de siste månedene er det mange som har lagt ned en stor ekstrainnsats. Samtidig har de sett at samfunnet gradvis har åpnet opp igjen. Men ikke barnefotballen. VG har avslørt at det kan det fortsatt kan gå over to måneder før det kan spilles kamper. Det er vanskelig å forstå, og de ansvarlige politikerne er utydelige når de skal forklare hvorfor.

Idretten har en viktig funksjon i det norske samfunnet. Dette er en viktig arena for egenutvikling, og folkehelse. I tillegg har idretten en viktig betydning sosialt. Konsekvensene vil bli store dersom barna mister mer enn en halv sesong. Urettferdig er det ordet som går igjen blant alle som nå er rammet, skriver Nordmøre og Romsdal Fotballkrets i en kronikk. De viser til at aktørene i idretten nå begynner å bli slitne av å vente på endring. For mange lokalsamfunn er aktiviteten rundt idrettsanleggene av stor betydning. Mange av breddeidrettslagene som nå sliter kommer fra mindre kommuner.

De såkalte «koronatreningene» har hatt god oppslutning. Samtidig er de ressurskrevende for idrettslagene, og i lengden kan det også bli ensformig. For banr og unge er det viktig å ha noe å se fram. Seriestart er en slik ting. Gjentatte ganger har den blitt utsatt for de yngste. Myndighetene bør vurdere nøye konsekvensene av ytterligere utsettelser for åpning av barneidretten.