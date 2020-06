Nyheter

Mulig kjennelse om Eirik Jensens varetektsfengsling

Borgarting lagmannsrett kan være klar med sin behandling av spørsmålet om varetektsfengsling av narkotika- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen. Oslo tingrett avviste Spesialenhetens begjæring om fire ukers varetektsfengsling lørdag, men Spesialenheten anket saken.

Den tidligere politimannen er dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av store mengder hasj.

SVs sommerpressekonferanse

SV-leder Audun Lysbakken og nestlederne Kirsti Bergsø og Torgeir Knag Fylkesnes oppsummerer det politiske halvåret. Før helga var SV svært aktive i Stortinget, blant annet med å foreslå en grunnlovsendring om å kutte ned Stortingets sommerferie med én måned.

Boltons memoarer publiseres

Boka til USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton skal publiseres tirsdag.

Bolton gir ut «The Room Where It Happened», som inneholder en rekke sterkt kritiske anklager mot USAs president Donald Trump basert på hendelser fra sine 18 måneder som sikkerhetsrådgiver for ham.

Obama samler inn penger til Biden

Tidligere president Barack Obama deltar på den første innsamlingsaksjonen for Joe Biden siden han sluttet opp om den tidligere visepresidentens kandidatur. Obama har hittil vært tilbakeholden med å delta i den politiske diskusjonen, men holdt også en tale til unge amerikanere etter drapet på George Floyd.

Samtidig hamrer president Donald Trump løs på Obama for hans prioriteringer som president.

Omsorgsarbeider i retten for uaktsomt drap etter glovarmt bad

Tirsdag starter rettssaken mot en helsearbeider tiltalt for uaktsomt drap etter et badedødsfall i en omsorgsbolig i Vestfold.

Det var i februar 2019 i en omsorgsbolig ved Oserødmyra bofellesskap i Færder kommune at en 51 år gammel mann ble senket i vann som ikke ble sjekket. Det holdt nærmere 70 grader, så varmt at han fikk andregradsforbrenninger og døde fire dager senere av skadene på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.