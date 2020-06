Nyheter

Trumps handelsrådgiver dementerer uttalelse

Trumps handelsrådgiver Peter Navarro sier uttalelsene hans ble tatt ut av kontekst etter at Fox News siterte ham på at handelsavtalen med Kina er droppet.

På spørsmål fra Fox News om handelsavtalen svarte Navarro at «den er avsluttet», i sammenheng med at USA først ble informert om spredningen av koronaviruset etter at første fase av handelsavtalen mellom landene ble underskrevet 15. januar.

8.751 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 6

Det var ved midnatt registrert 8.751 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på seks tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på ni tilfeller.

I alt 13 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var mandag registrert 248 døde som følge av sykdommen.

Ytterligere to Trump-medarbeidere koronasmittet

Det er påvist koronasmitte hos ytterligere to i Donald Trumps valgkampapparat. Dermed er åtte av presidentens medarbeidere smittet.

Det ble søndag kjent at seks i apparatet testet positivt før lørdagens folkemøte i Tulsa i Oklahoma. De to siste medarbeiderne deltok, i likhet med de seks siste, på folkemøtet, men hadde på seg maske, ifølge kampanjens kommunikasjonsdirektør Tim Murtaugh.

Maduro åpner for Trump-møte

Venezuelas president Nicolás Maduro åpner for å møte USAs president Donald Trump. Trump sa mandag at han kun vil møtes for å diskutere Maduros avgang.

I et intervju søndag sa Trump at han «kanskje kunne tenke seg» å møte Maduro, men mandag var tonen en annen. I en Twitter-melding skrev Trump at han kun ville møtt Maduro for å diskutere hans avgang.

Søkte etter gutter etter smell i Oslo

Politiet i Oslo søkte med politihelikopteret og flere patruljer etter to gutter i området rundt Mortensrud i Oslo, observert etter at flere skal ha hørt skudd ved 2-tiden natt til tirsdag.

Etter et par timer meldte politiet at det er ikke meldt om at noen er skadd og trappet ned søket, men fortsetter etterforskningen.