Tommy Fossum ny redaktør i Driva

(Driva.no) Fossum tar over redaktørstolen etter Sigmund Tjelle. Fossum tiltrer i løpet av høsten 2020. Han har tidligere jobbet som journalist i Dagbladet, Adresseavisen og Tidens Krav. Han har de siste årene jobbet med ulike prosjekt i Sunndalsregionen, blant annet som produsent for musikkteateret Lady Arbuthnott – Frua på Elverhøy..

– Vi er glade for at Tommy Fossum har takket ja til denne utfordringen. Fossum er en erfaren pressemann som har klare tanker om hvordan Driva kan utvikles videre. Tommy kjenner lokalmiljøet, og brenner for utvikling på Indre Nordmøre, sier styreleder Ole Bjørner Loe Welde i Driva.

Avisa Driva har de siste årene hatt en god utvikling med økte opplagstall.

– Jeg gleder meg til å starte i jobben. Driva er ei avis som folk har tillit til og som står sterkt i et spennende område. Kommunene Sunndal og Surnadal samarbeider mye i dag, og vil med stor sannsynlighet samarbeide enda mer i framtida. Her vil vi spille en viktig rolle, sier Fossum.

Han mener at lokalavisa har en viktig rolle i lokalsamfunnet, og ønsker å bidra til at Driva kan fortsette den positive utviklingen.

– Driva er ei avis med sterke tradisjoner. Snart fyller avisa 50 år. Det har vært mange fargerike og spennende redaktører i dette mediehuset, sier Fossum som ser muligheter for journalistisk utvikling.

– I disse dager har Driva passert 1000 digitale abonnenter. I tillegg har papiravisa en sterk posisjon i dekningsområdet. Mediehuset er i god utvikling, sier Welde.

Avtroppende redaktør Sigmund Tjelle har jobbet i Driva i over 30 år. Siden 2010 har han vært ansvarlig redaktør.

-Sigmund har gjort en stor jobb for Driva. I løpet av hans redaktørtid har det vært mange endringer. Sigmund har styrt Driva gjennom dette på en svært god måte, sier styreleder Welde.

Driva er en del av mediehuset Romsdals Budstikke som er eid av Polaris Media.

Denne saka ble først publisert av Driva.