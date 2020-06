Nyheter

USA og Russland i nedrustningssamtaler

USA og Russland diskuterer nedrustningsavtalen Ny START, som utløper i 2021. De to rivalene fra den kalde krigen er verdens overlegent største atommakter. Begge sitter fortsatt på over 5.000 kjernefysiske stridshoder – langt flere enn noe annet land på kloden.

Militær opprustning i Kina vekker likevel bekymring i USA, som krever at kineserne må ta del i en ny versjon av Ny Start.

29-åring tiltalt for grov kroppsskade med døden til følge

Mandag starter rettssaken i Tromsø mot en mann (29) tiltalt for å ha påført den britiske fiskeren Roger Brian Hart (55) så grove skader at han døde etterpå 3. oktober i fjor. Kort tid senere meldte en 29 år gammel mann seg for politiet. Han hadde vært sammen med avdøde kvelden før han ble funnet død, men nekter straffskyld og har påberopt seg nødverge.

Ifølge Nordlys er 29-åringen tiltalt for å ha slått Hart gjentatte ganger i hodet slik at han døde av skadene.

MDG oppsummerer første halvår

Miljøpartiet De Grønne holder sin Sommerpressekonferanse i Oslo hvor partileder Une Bastholm og nasjonal talsperson for Grønn Ungdom Hulda Holtvedt skal oppsummere halvåret og peke fremover mot stortingsvalget 2021.

Før helgen ble det kjent at byråd Lan Marie Berg likevel vil inn på stortingslista til MDG i Oslo. I samme forbindelse varslet da partileder Bastholm at hun vil skifte fylke til Akershus.

Ytterligere gjenåpning i Frankrike

Fra mandag er det ikke lenger frivillig for foreldre å sende barna sine på skolen etter at det franske samfunnet åpnet igjen under pandemien. Samtidig åpner feriesteder og campingplasser.

Frankrike hadde før helgen 159.452 smittede av korona og registrert 29.617 døde som følge av covid-19.

Mann voldtok og mishandlet kona over flere år

Mandag begynner rettssaken mot en 37 år gammel mann som er tiltalt for en rekke voldtekter og mishandlinger av sin daværende ektefelle gjennom tolv år.

37-åringen fra Oslo er tiltalt for å ha sikret seg samleie ved vold eller truende atferd ved flere anledninger, forsøk på det samme, samt for en rekke tilfeller av fysisk mishandling, og brudd på besøksforbud