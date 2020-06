Overrasket 100-årsjubilant med veteranbusstur

Nyheter

4. mai fylte Johannes Åfløy 100 år. På grunn av koronaen ble storfeiring lagt på is. Da det åpnet mer opp for å møtes, planla familien å overraske den spreke jubilanten med en tur i en helt lik buss han sjøl har kjørt rundt i som bussjåfør i sin tid. Lørdag møtte 23 etterkommere og følge opp ved Skåla omsorgssenter, hvor Johannes bor i omsorgsbolig, for å hedre oldefaren.