Trump til harde angrep på motstandere

Det var langt mellom munnbindene da Donald Trump inntok podiet foran tusenvis av tilhengere i Tulsa i Oklahoma lørdag kveld. – Dere er krigere, sa han til de oppmøtte.

Presidenten var kommet til sine egne da han inntok BOK Center i Tulsa presis klokken 19.15 lokal tid. Arenaen som rommer 19.000 tilskuere, var langt fra full, men mange trosset smittefaren for covid-19 og bifalt høylytt Trumps mange utfall mot politiske motstandere.

8.742 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.742 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 16 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 34 tilfeller.

I alt 17 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var fredag registrert 244 døde som følge av sykdommen.

Viktor Hovland seks slag bak teten

Golfspiller Viktor Hovland gikk lørdagens runde i PGA-turneringen i Hilton Head tre slag under par. Dermed falt han til delt 36.-plass før den siste runden søndag.

Hovland måtte spille de to siste hullene fra fredagens runde lørdag morgen. Med par på begge greide han cuten med klar margin.

Kurt Cobains gitar solgt for 58 millioner på auksjon

Gitaren som avdøde Nirvana-frontmann Kurt Cobain spilte på kort tid før han døde, gikk for hele 58 millioner kroner da den lagt ut på auksjon i Beverly Hills. Det var eieren av mikrofonselskapet Røde, australske Peter Freedman, som kjøpte gitaren for 6 millioner dollar.

Kassegitaren, en Martin D-18E fra 1959, gikk under hammeren hos Juliens Auctions i Beverly Hills i Los Angeles lørdag. Den ble kjent da Nirvanas frontmann brukte den under innspillingen av «MTV Unplugged» noen få måneder før han døde i 1994.

Mann til sykehus etter kajakkvelt

En mann i 40-årene er sendt til Lillehammer sykehus for behandling med ukjent skadeomfang etter at to menn veltet med kajakk i Gudbrandsdalslågen.

Like før klokken 22 lørdag kveld rykket nødetatene ut til en melding om en kajakkvelt med to personer ved Harpefoss i Sør-Fron, meldte politiet i Innlandet klokken 00.15. Mennene ble reddet av luftambulansen.