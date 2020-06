Ødela tre biler med hammer – møtte ikke da saka mot ham kom opp i retten

Nyheter

Det var i slutten av juli i fjor sommer at den tiltalte Molde-mannen ble observert sovende utenfor en butikk i Julsundet en tidlig fredagsmorgen. Rett etter fikk politiet melding om at det ble utført skadeverk på en bil som sto i nærheten av butikken. Deretter at mannen ble hentet av en annen mann på sykkel.