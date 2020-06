Nyheter

Politiet melder at en båt gikk i ring, og at en person var observert i sjøen. Personen er hentet opp av en privatbåt og redningsskøyta Maersk tar kontroll over båten ifølge politiet.

Politiet forteller at det står bra til med vedkommende De har ikke fått pratet med mannen enda, og hendelsesforløpet er derfor uklart.

Mannen var alene i båten, og skal ha blitt "kastet" ut av den.

Båten er slept inn til byen.





Vi oppdatere saken.