Moldeveggen er en av aktivitetene når Camp Træff starter på mandag

Molde: - Det har vært kjedelig. Nå er jeg glad for at Moldeveggen har åpnet igjen. Det er Lone Bergseth som sier det etter at byens populære klatresenter igjen kan tas i bruk. 26-åringen som har klatring som fritidsaktivitet nummer én, var kjapt på plass i det nyoppussa anlegget i Træffhuset.

- Jeg klatrer både ute og inne. Ute er det først og fremst klatrefeltet i Julsundet som brukes. Litt klatring på Bremsneshatten og Skåla blir det også. Klatring er veldig artig og noe jeg har drevet med i fire, fem år. I neste uke skal jeg på Romsdalshorn. Ellers skal jeg oppsøke klatrefelt rundt om i Norge denne sommeren, sier moldejenta Lone som nettopp er ferdig med jobb på Eide. Fra høsten venter ny jobb på Romsdal videregående skole for vernepleieren.

Har pusset opp. Daglig leder Eivind Nordeide i Romsdal Tindegruppe er glad for at klatrehallen i Træffhuset igjen kan ønske store og små klatrere velkommen. Sjøl om det arbeides med et stort og moderne klatresenter har eierne av Moldeveggen brukt koronastengingen til en etterlengtet oppussing.

- Vi har brukt tiden godt. Nå er det cirka ti år siden Moldeveggen åpnet. Aldri har aktiviteten vært større. I fjor hadde vi førti tusen innom. Etter stengingen har vi brukt cirka en halv million kroner på oppussing. Med så mange brukere har det vært bra å få tid til dette. Vi har malt alle vegger, lagt nytt golv og fått inn nye madrasser. Vi pusser opp sjøl om vi samtidig jobber med det nye klatresenteret. Vi har hatt kontakt med kommunelegen i forkant av åpningen. I tillegg forholder vi oss til retningslinjene fra Norges Klatreforbund. Spesielt god håndhygiene er viktig, sier klatrelederen.

Fokus på buldring. I dag er Moldeveggen cirka 80 prosent tauklatring og resten buldring. I nyanlegget til 37 millioner kroner, som etter planen skal stå ferdig i 2022, blir det motsatt. Dette fordi buldring er både rimelig, enkelt og alle kan prøve, ifølge Eivind Nordeide. Eira Lønset og Sofie O. Mundal er to jenter som liker å klatre. Åtteåringene som nettopp har gjort seg ferdig med tredje klasse på Langmyra skole, har hatt klatrehallen som fast aktivitet i SFO-tiden hver torsdag. De rakk akkurat å komme i gang igjen før skoleåret var over.

Sommerjobb. - At de har satt opp en pinne som vi må krype under gjorde det litt vanskeligere. Nå buldrer vi her nede på matta, men vi har klatret helt til topps med tau også. Klatring er gøy, er de to venninnene skjønt enige om. Adrian Solheimdal skal jobbe i Moldeveggen i hele sommer. Mandag starter Camp Træff som skal foregå i sju uker i sommer, der klatring er en av aktivitetene.

- Jeg klatrer ekstremt mye. Det er min store interesse. Det blir kjempekjekt å jobbe i Moldeveggen i sommer. Camp Træff er en av aktivitetene. I tillegg har vi mye åpent for alle andre, sier Adrian Solheimdal.