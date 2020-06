Lørdag åpnet Høyt & Lavt i Tusten

Nyheter

Tusten: Ordførerkjedet var byttet ut med hjelm og klatresele da Torgeir Dahl åpnet klatreparken Høyt & Lavt lørdag formiddag. Lenge var det usikkert om koronakrisen ville gjør det mulig å åpne parken som planlagt, men nå er endelig nysatsingen i Tusten klar for bruk. Men uten pågangsmot og finansieringsevne ville ikke investeringen til seks millioner vært mulig. Ordføreren var full av lovord da han åpnet parken sammen med initiativtakerne Oskar Dag Sylte og Eirik Berg. Sjøl om gründerne har lagt ungdomstiden bak seg, står de fortsatt på for at det skal være attraktivt for alle, ikke minst for barn og ungdom å bo og besøke Molde.