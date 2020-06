Kjærligheten – koronaen 1-0!

Nyheter

20. juni litt over klokka 14 entret Stine Veronika Flønes (34) Myrbostad kirke i brudekjolen hun kjøpte for to år siden. Hun gikk opp kirkegulvet på høye hæler, arm i arm med pappa Viktor, som holdt brudepiken Eline (3). Ved alteret ventet Stines kjære, Hjalmar Kvammen (30).