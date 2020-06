Nyheter

Tre skutt i Arendal

En mann er alvorlig skadd og to lettere skadd etter en skyteepisode i en enebolig i Arendal i Agder i 2-tiden natt til lørdag.

Noen timer senere ble en mann pågrepet og siktet for skytingen. Alle de involverte er mellom 20 og 30 år, opplyser politiet.

18 nye koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.726 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 18 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 34 tilfeller.

Sparket sjef på hangarskip får ikke jobben tilbake

Skipssjef Brett Crozier får ikke vende tilbake etter at han ble sparket fra jobben for å ha varslet om koronautbruddet på hangarskipet USS Theodore Roosevelt.

I en melding fra den amerikanske marinen fredag går det fram at skipssjef Crozier ikke gjorde nok for å stanse utbruddet av koronavirus om bord på skipet før han ba om hjelp, melder CBS News.

Helseministeren i Guatemala sparket

President Alejandro Giammattei bytter ut landets helseminister etter klager over håndteringen av virusutbruddet.

Fredag offentliggjorde presidenten at helseminister Hugo Monroy ble fjernet fra stillingen og erstattet av Maria Amelia Flores. Monroy har vært gjenstand for omfattende kritikk for ikke å ha gjort nok for å hindre spredningen av koronaviruset i Guatemala.

Hovland-rival koronasmittet

Nick Watney er den første golfspiller som har testet positivt på koronaviruset siden PGA-touren startet opp igjen. Han trakk seg straks fra helgens turnering der også Viktor Hovland spiller.

Watney testet negativt før turneringen i Hilton Head Island og spilte sammen med Vaughn Taylor og Luke List på første runde. Før fredagens runde meldte han om symptomer som forbindes med covid-19-sykdom, og han ble testet igjen. Da var prøven positiv.

Mann i 60-årene døde i drukningsulykke i Bamble

En mann i 60-årene som ble meldt savnet etter en sykkeltur, ble natt til lørdag funnet i død i Grasdalstjenn i Bamble i Telemark.

Mannen ble funnet av dykkere fra brannvesenet.