Norges største fotballkamp

Nyheter

Lørdag kveld kan 200 heldige følge MFK mot Rosenborg på Aker stadion. For supportere i Romsdal og Trøndelag er dette et av sesongens høgdepunkt. Storoppgjøret i Eliteserien er imidlertid noe mer enn en vanlig nabokamp. Oppgjøret mellom de to rivalene har rett og slett bygd seg opp til å bli den største fotballkampen i Norge. Et oppgjør mellom to lag som til sammen har vunnet 10 av de siste 11 seriemesterskapene. Det er stor prestisje når Vålerenga møter Brann, men det er sjelden avgjørende for gullstriden. Det sportslige nivået gir kampene mellom MFK og RBK en ekstra dimensjon.