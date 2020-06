– Vi i Molde var ikke det spor bedre enn andre

Nyheter

Det er bare å sette en advarsel på denne reportasjen her, først som sist, for noe av det som her tas opp vil – og bør – få de fleste til å gremme seg. Konservator Kenneth Staurset Fåne (34) på Romsdalsmuseet begynte nemlig å grave i Molde og Romsdals mer og mindre mørke kulturhistorie da koronaen korket mye av kulturlivet. Jazzutstillinga på museet ble kansellert, og han satte seg heller fore å forske på hva romsdalinger kunne løse billett til på 1800-tallet.