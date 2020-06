Nyheter

Maud Angelica snakker om farens død

Maud Angelica Behn (17) var overveldet og i sjokk etter farens død. Men i dag er hun stolt over den gripende talen hun holdt i bisettelsen hans. Det er første gang hun gir intervjuer etter at faren Ari Behn tok sitt eget liv første juledag i fjor.

– Det betydde så mye for meg at jeg kunne få noe verdi og noe fint ut av alt det forferdelige. Og det følte jeg at jeg kunne gjøre med den talen – å bruke min sorg til å si noe til andre, sier Maud Angelica til NTB.

Regissør Knut Bohwim er død

Filmskaper Knut Bohwim er død. Han ble 89 år gammel og døde i sitt eget hjem tirsdag, opplyser hans familie. Bohwim er mest kjent som produksjonsleder og regissør av filmene om Olsenbanden, som ble den største publikumssuksessen i norsk filmhistorie.

– Hans siste ønske var å få komme hjem, og det ordnet vi. Han døde lykkelig og som han ønsket. Det var en nydelig og verdig avslutning på livet, sier kona Kirsten Bohwim til TV 2.

Nord-Korea varsler økt militær grenseaktivitet

Den nordkoreanske hæren gjentok onsdag truslene om at den vil sette ut militære styrker i tidligere demilitariserte soner helt opptil grensen til Sør-Korea.

I en offisiell uttalelse onsdag sa den nordkoreanske militærledelsen at den vil sette ut styrker i den vestlige grensebyen Kaesong og ved Kumgangfjellet på østkysten. Uttalelsen kommer etter at samarbeidskontoret i Kaesong ble sprengt i lufta tirsdag.

Berlin vil ta imot 300 personer fra greske leirer

Berlin vil ta imot 300 asylsøkere fra greske leirer i et initiativ som kommer i tillegg til den tyske regjeringens løfte om å ta imot opptil 500 asylsøkere.

Lokale myndigheter har utarbeidet et forslag som tirsdag ble lagt fram i senatet i Berlin. Men planen kan kun gjennomføres hvis Berlin får ja fra innenriksdepartementet, og det regnes som usannsynlig.

Skogbranner i Telemark

Brannvesenet har natt til onsdag jobbet med å slukke to skogbranner i Midt-Telemark og Skien i Telemark. Skogbrannhelikopter har bistått fordi det er ulendt terreng og vanskelig å komme til for brannvesenet, skriver VG.

Den første skogbrannen på Kringsås i Midt-Telemark ble oppdaget rundt 20.45 tirsdag kveld, mens meldingen om den andre i Valebø-området i Skien kom en halvtime senere.

Mann slått i bakken i Kristiansand

En mann i 30-årene var bevisstløs og ble sendt til sykehus med uvisst skadeomfang etter et slagsmål i Kristiansand natt til onsdag. Politiet meldte om hendelsen der en person var slått ned ved et serveringssted i Markens gate i Kristiansand klokken 0.23.

Vitner på stedet pekte ut og navnga en mann i 50-årene som ble pågrepet på et utested i nærheten. Han er mistenkt for å ha utøvd vold, og saken etterforskes videre.