Sjekk MFK-vaktmesterens drømmeskilt

Nyheter

Det er fredag ettermiddag og vi befinner oss utenfor et av verdens vakreste stadioner. Om ikke det vakreste, iallfall om beliggenheten er et viktig kriterie. Kjetil Seth (52) fra Storlandet ruller ut sin blanke og lekre Mercedes S-klasse, som har alt tenkelig utstyr. På skiltet står det bare tre bokstaver. MFK. Seth har sikret seg det optimale skiltsett. Han betalte 9000 kroner for å disse personlige skiltene, som først fikk æren av å bli festet på en sølvfarget Mercedes 220 Cdi, som Kjetil har fortsatt. Han elsker Mercedes. Og MFK.