Maja-saka: DNA-svara har kome

Nyheter

(Smp:) DNA-prøver stadfestar at det er beinrestar etter den sakna Maja Herner som vart funne nær fjellpartiet Nivane i Ørsta kommune.

Politiet har sendt ut pressemelding, og skriv følgjande:

«Det var leivningar etter Maja Justyna Herner (25) frå Polen som vart funne i fjellterrenget ovanfor Ørsta 5. juni. Politiet har i dag fått opplyst frå Oslo universitetssjukehus at DNA-analysen stadfestar sikker identitet. Pårørande og den polske ambassaden er varsla.»

Det var Odd Staurset som fann ei sko med beinreistar i. Han er leiar i Sunnmøre alpine redningsgruppe, men gjorde funnet under ein privat tur.

Levninger etter savnet polsk kvinne funnet Det var levninger etter Maja Justyna Herner (25) fra Polen som ble funnet i fjellterrenget ovenfor Ørsta 5. juni. Hun har vært savnet siden november 2018.

Dette 1,5 år etter at 25-åringane forsvann.

Politiet skriv at det tidleg vart slått fast at funnstaden ikkje kunne vere sjølve ulukkesstaden. Politiet har derfor halde fram med søk, men utan at det er gjort fleire funn.

Mannskap skal på ny opp i området onsdag 17. juni. Det opplyser stabssjef Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt i pressemeldinga.

Då skal det gjennomførast søk i eit område med ur og i eit område som tidlegare låg under snøen under fjellpartiet Nivane. Sætre forklarer at det også er nokre punkt som det skal søkast i seinare, og då i hovudsak ved Nivane. Snøsmeltinga styrer når desse punktsøka kan gjennomførast.

Har gjort funn av levningar i fjellet - kan vere den sakna Maya Justyna Herner: Politi og Røde kors gjer søk i fjellet Innsatsleiing frå politi, eit team frå Røde kors og ein hundeekvipasje skal søke i eit prioritert område laurdag etter at det blei gjort funn seint søndag ettermiddag.

Det står framleis ubesvart kvar Herner har vore i fjellet. Siste sikre observasjon var oppe i Skålavegen i Ørsta sentrum 21. november 2018. Mobilen hennar har vore høgt oppe i terrenget, høgare enn Vallahornet (830 moh.).

Fjellpartia rundt sjølve Nivane og vestover var ein del av det omfattande leiteområdet frå start. Opplysningane som politiet hadde, gjorde derimot at dei primære finsøka så langt har vore gjort lenger aust, i retning Saudehornet.

Det var Sunnmørsposten som først hadde denne saken.